Lluís Domènech i Montaner és l'arquitecte modernista autor del Palau de la Música i de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Per aquestes dues obres magnífiques ja podria ser tan reconegut com és, arreu del món. Però la seva vida va ser més intensa encara, ja que era profundament catalanista, implicat en política per a defensar el retorn de l'autogovern de Catalunya. Enguany en commemorem el centenari de la seva mort, el 1923.

La implicació política de Domènech i Montaner Al programa Tot Art, l'historiador Josep Maria Ainaud de Lasarte explica que la personalitat de Domènech el permetia fer-se amb gent de diferents tendències polítiques. Pertanyia a la generació modernista, persones que valoraven fermement el passat de Catalunya i volien projectar-la cap al futur, recuperant-ne l'autogovern.



Amb l'Exposició Universal del 1888, Domènech i Montaner es fa famós amb la construcció de l'hotel i el restaurant pels visitants. El primer es va desmuntar, i el segon, al parc de la Ciutadella de Barcelona, on es van fer les reunions per preparar les Bases de Manresa, finalment aprovades a la capital del Bages el 1982. Les Bases van ser la primera declaració pública de catalanisme, a favor de la sobirania i la llengua catalana com a oficial. Domènech era president de la Unió Catalanista, amb Enric Prat de la Riba de secretari. L'arquitecte es va unir més tard a la Lliga Regionalista, amb molts bons resultats a les urnes. Tristament, els problemes familiars, les discrepàncies entre corrents del partit i el tracte donat al rei Alfons XII a la seva visita a Barcelona, el van apartar de la política. Va morir el 1923, el mateix any que s'instaurava la dictadura de Primo de Rivera. Tot Art El futur dels edificis de l'Hospital de la Sant Pau El futur de l'Hospital de Sant Pau, declarat monument nacional i breu biogràfia de Domènech i Montaner, que va participar a les Bases de Manresa de... Ver ahora Per aprofundir encara més en la vida política de Lluís Domènech i Montaner, la periodista Lurdes Cortés va escriure un documental, realitzat per Manel Muñoz, en ocasió del centenari de l'Hospital de Sant Pau. Lluís Domènech i Montaner. Arquitecte i polític, explica que va començar la seva militància als 19 anys. Home forjat a la cultura catalana del nou-cents i polifacètic, va fer alhora d'arquitecte, urbanista, historiador, humanista, dissenyador gràfic, il·lustrador i editor. A més, era aglutinador de múltiples iniciatives.



Lluís Domènech i Montaner. Arquitecte i polític Lluís Domènech i Montaner va ser un home polifacètic, i a més d'arquitecte i historiador, va participar en el catalanisme polític des dels 19 anys... Ver ahora La commemoració dels 100 anys de la mort d'aquest gran arquitecte modernista han fet que augmentin les visites als seus edificis. Esperem que serveixi també per recordar-lo com personatge interessat en actuar per a la Història, amb la seva lluita i el seu llegat inigualable.