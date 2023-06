Xavier García Albiol: "No em ve de gust governar amb Vox"

L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, nega que Alberto Núñez Feijóo hagi donat instruccions als responsables del PP per a formar governs amb Vox i que cada autonomia o municipi ha seguit les seves pròpies polítiques: "Miri si no hi ha cap instrucció de Feijóo que a València hi ha hagut un acord i, en canvi, a Extremadura 'no ha tragat' i al final el president del Parlament és socialista". García Albiol defensa que es canviï la terminologia per arribar a pactes, com ha passat a València o Castellà i Lleó sobre la violència de gènere i la igualtat, perquè el que importa són les polítiques que es faran: "Ens hem de fixar en les polítiques, tot i que no m'agrada la nomenclatura, no hi ha marginació a les dones, ni a les persones LGTBI".

“☕ @Albiol_XG admet que no li agraden determinades terminologies sobre la violència de gènere i la igualtat, però insisteix que "el que importen són les polítiques".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/9hWX8MW1C9“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 21, 2023

García Albiol defensa que Feijóo no va treure importància a la condemna del candidat de Vox a València i es defineix com feminista i defensa que les dones han d'avançar en igualtat "on tenen un paper inferior". Xavier García albiol veu com "una evidència objectiva" l'existència de la violència de gènere: "Una cosa és que, en base un acord, s'adopti la terminologia".

"Amb Vox tinc un punt de coincidència, sentir-me espanyol" En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Xavier García Albiol diu que només coincideix amb Vox perquè se sent espanyol, però rebutja les seves propostes econòmiques, europees o pel que fa a les dones: "El que escolto no m'agrada. Tinc una altra forma d'entendre la societat. La del país sí que la tinc, però la resta no estic còmode". L'alcalde de Badalona espera que el PP tingui una majoria suficient el 23J per governar en solitari. “☕ @Albiol_XG espera que el PP tingui una majoria suficient per governar en solitari, sense Vox



��️ "No em ve de gust governar amb Vox. Les polítiques que planteja respecte a Europa, l'economia i la igualtat m'incomoden"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM@GemmaNierga @RTVECatalunya pic.twitter.com/nIa75dwzfi“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 21, 2023

"A Sant Roc hi ha un problema educatiu, social i de la justícia" Albiol critica que s'hagi desterrat als menors implicats en les violacions grupals a Badalona i demana que actuï la justícia: "No s'actua en base de la llei gitana. Aquesta aplicació al marge de la societat no m'agrada, qui ha d'actuar és la justícia, són plantejaments d'altres èpoques". Albiol reclama deixar-se de grans frases i abordar l'absentisme escolar al barri de Sant Roc que arriba al 50%: "Els que estan obligats a anar-hi s'ho salten i els pares ho consenten". Xavier García Albiol qualifica de "molt greu" la situació a sant Roc i explica que divendres es reunirà amb el conseller Carles Campuzano: "Tota la col·laboració, però s'han de prendre mesures. Que els pares prenguin consciència, hi ha un problema educatiu, social però també de la justícia". “☕ @Albiol_XG demana mesures més contundents contra l'absentisme escolar del barri de Sant Roc perquè "els pares prenguin consciència"



��️ "Hem de buscar una nova forma d'actuar molt més contundent".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/nIwDqDhtcf“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 21, 2023 Xavier García Albiol defensa que els menors de 14 anys deixin de ser inimputables i confia que el PP estudiarà rebaixar l'edat penal si arriba a la Moncloa: "La idea s'ha de treballar i articular. Ho estudiaran segur".