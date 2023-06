El PSC continua fent sumes per conservar la Diputació de Barcelona

Els números a la Diputació de Barcelona donen perquè es repeteixi el pacte de fa 4 anys, entre PSC i Junts, i que Núria Marín torni a presidir la corporació. Aquest pacte divideix a Junts. Tot i que Xavier Trias ja ha assegurat que el veu amb bons ulls, altres dirigents del partit volen vetar qualsevol pacte amb els socialistes.

Altres majories també són aritmèticament possibles. Un tripartit, per exemple, amb PSC, Esquerra i comuns. Però sense els republicans no sumen, i Junqueras, és contundent a l'hora de rebutjar una aliança amb els socialistes. I a ningú se li escapa un altre pacte, el que va ser possible a Barcelona, perquè socialistes, comuns i PP també sumen | INFORMA: Anna Forment