Durante años, la magia del cine ha creado grandes mitos para la gran pantalla. King Kong es uno de los mejores (y más grandes) ejemplos de ello. Una leyenda animal que no pierde combustible con el paso de los años y que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Una bestia a la que hemos temido, comprendido y terminado admirando. A lo largo de la historia del cine, se han realizado más de ocho versiones del famoso gorila gigante lo que lo convierte en uno de los monstruos que más veces ha sido llevado al cine, continuando su mito durante generaciones. Coincidiendo con la llegada de Kong: La isla Calavera a La 1, repasamos algunas curiosidades de este personaje, su origen y su evolución a lo largo de los años.

La gran depresión hizoque la financiación fuese muy compleja. No había presupuesto para realizar un viaje como el que Cooper proponía, pero sí para dar vida a aquel gorila con una técnica de grabación que comenzaba a despuntar por aquellos años. Inspirado una de las primeras películas de stop motion, The lost world (1925), logró que la RKO Pictures levantasen su proyecto, aunque el dragón de komodo quedaba fuera de la ecuación. Así, en 1933 se estrena King Kong, protagonizada por un mono gigante que termina encaramado a uno de los edificios más importantes de aquel momento, World Trade Center , que acababa de terminar de edificarse solo dos años antes.

The lost world (1925)

Para comprender el origen de todo, tenemos que retroceder hasta 1923. En aquel año, un intrépido aventurero estadounidense, llamado Merian C. Cooper , un trotamundos que siempre estaba buscando su próxima aventura tras dejar atrás sus difíciles años en la Primera Guerra Mundial. Después de trabajar como reportero, terminó dedicando su vida a explorar el mundo. Dio la vuelta al mundo, visitando todo tipo de lugares exóticos, en los que filmaba todo lo que veía, especialmente animales. En uno de aquellos viajes, quedó fascinado por los chimpancés, los monos babuinos y los dragones de komodo . Tras su regreso, quiso trasladas aquella experiencia a la gran pantalla, un proyecto que no sería fácil de llevar a cabo.

Casi 45 años después de la versión original de Kong, en 1976 se estrena el primer gran remake, dirigido por John Guillermin . La suya fue una de las películas más exitosas del año en la taquilla, ganadora de un Oscar por los efectos especiales. Años después, llegó la secuela King Kong Lives (1982). La trama cuenta lo que ocurre después de la caída del Wold Trade Center. Según esta versión, Kong sobrevive, lo que da pie a una historia en la que conocemos la versión femenina de Kong, con la que tiene un hijo. Esta secuela contó con el mismo director, pero el resultado no estuvo a la altura y los únicos premios a los que optó fueron los Razzie .

Kong: La isla Calavera

En 2005 llega la versión del ganador del Oscar, Peter Jackson. Con más de tres horas de duración, fue la versión de más larga de King Kong. La película ganó tres premios Oscar y contaba con un reparto de lujo en el que destacan Naomi Watts, Jack Black y Adrien Brody. El equipo creativo optó por un gorila inspirado en la raza de espalda plateada. Para ello estudiaron imágenes de este tipo gorilas durante varios meses. El actor que estaba metido en el disfraz, Andy Serkis, viajó hasta Ruanda para estudiar los movimientos de estos primates y poder lograr una actuación de lo más realista. Todo estaba medido al detalle, y el proceso de maquillaje y caracterización duraba dos horas, más los dos meses de posproducción.

King Kong (2005)

En 2017 llega Kong: La isla de la calavera, película que podrá verse en La 1. Un reinicio completo del personaje, mostrando quién es y de dónde viene. Una película de aventuras, con una dirección sobresaliente de Jordan Vogt-Roberts (The Kings of Summer), grandes actores como, alucinantes efectos especiales, y con momentos realmente fantásticos (como esa escena de los helicópteros). Una película que, por supuesto, también es un homenaje a la versión de 1933 de Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack. Y con un King Kong, mucho más grande y poderoso. Mide 30 metros frente a los 18 de la versión de John Guillermin de 1976, que medía 18 (el más grande hasta ahora de los Kongs americanos).