Vive el Orgullo LGTBIQ+ con el mejor contenido de RTVE Play

Junio es el mes del Orgullo LGTBIQ+ por excelencia y es que, aunque es necesario trabajar durante todo el año por una igualdad de derechos, la realidad es que estos días sirven como excusa para poner aún mayor atención al colectivo. RTVE Play también ha querido teñirse de arcoíris sacando a flote sus mejores contenidos para la ocasión. Algunos recién estrenados, otros reposan desde hace meses en la plataforma para aquellos que viven deseosos de temáticas queers.

Tramas normalizadas que versan sobre personajes variados. Series de producción propia como Ser o no Ser, parejas lésbicas que han marcado tanto como la de Seis Hermanas, películas para bailar como La Llamada, referentes musicales como Javiera Mena o María Peláe, o documentales representativos como Nosotrxs Somos. Un abanico de contenido amplio, necesario y entretenido que puedes ver en esta portada especial. ¡Te contamos un poco de todo lo que puedes disfrutar gratis y online!

Todas las novedades

La reconocida periodista de RTVE Paloma del Río conduce Ya no quiero esconderme, el nuevo original de RTVE Play sobre homofobia y deporte. Llega a la plataforma el 21 de junio con el objetivo de reflexionar sobre la desigualdad en un sector donde la comunicadora es experta. Tras dar voz durante largos años a los 'deportes minoritarios', como gimnasia rítmica, artística o hipíca, ahora se pone al frente de este estreno.

00.41 min 'Ya no quiero esconderme', estreno el 21 de junio

La serie In my skin también se une a las novedades. La ficción está protagonizada por Bethan (Gabrielle Creavy), una adolescente que vive su último curso de instituto aparentando una vida que no es la que realmente tiene. Su madre sufre una crisis de bipolaridad, su padre es un maltratador, su abuela tiene poca gestión emocional ante la situación y su amiga muestra problemas con el alcohol. La protagonista se convierte en madre de todo el mundo, mientras que en el centro escolar se disfraza de alguien que no es e intenta mantener las apariencias de familia estable y normativa. Una crisis de identidad que irá resolviendo a lo largo de las dos temporadas, que llegan a la plataforma el 28 de junio.

'In my skin': Claves para entender la serie

Gen Playz, el reconocido programa de Playz, celebra la diversidad con una gran fiesta el 28 de junio en directo a partir de las 20:00 horas desde la Plaza de Callao. Toda una celebración especial con mucha música y diversión.

Otro de los contenidos del canal joven que se tiñe de arcoíris es La cámara de Gesell. La psicóloga María Esclapez se pone al frente de esta serie sobre salud mental que, el 26 de junio, estará dedicada al tema de la transfobia con el influencer Dani Marrero como invitado.

00.53 min Mira ya el Tráiler sobre Relaciones tóxicas de La cámara de Gesell - Episodio 3

A todo esto se suma el estreno en RTVE Play de tres nuevos documentales: Caballito de mar, el hombre que dio a luz (jueves 15) muestra el camino hacia la paternidad de Freddy McConnell tras haber hecho la transición de mujer a hombre; Tom Daley, ser yo es ilegal (jueves 22) relata la lucha del saltador de trampolín británico contra la homofobia en el deporte y Jodie Foster, Hollywood en la piel (martes 27) sobre la carrera de la estrella del cine.

Además, el canal Play Somos Cine dedica una programación especial el 28 de junio al Orgullo con películas como Azul y no tan rosa, Tierra firme, De chica en chica, La llamada o Barcelona, noche de invierno.