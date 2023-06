Entre enero y marzo de 2003, Alfredo Galán Sotillo acabó con la vida de seis personas. A todas ellas las escogió al azar y las asesinó a sangre fría. Su primera victima fue Juan Francisco Ledesma, portero del número 89 de la calle Alonso Cano de Madrid. La mañana del 24 de enero, Galán entró al azar en ese portal y tras dar unos pasos se encontró frente a un hombre que alimentaba a su hijo de dos años. Sin previo aviso, le ordenó arrodillarse y, acto seguido, le disparó a bocajarro en la cabeza. De acuerdo con lo que declaró en el juicio, tras cometer el homicido, regresó a su casa, comió y se echó una siesta.

Doce días después, asesinó a Juan Carlos Martín Estacio, de 28 años. Alfredo Galán condujo hasta los alrededores del aeropuerto, donde se topó con el joven, que esperaba para coger un autobús. Avanzó hacia él y, según lo manifestado a la policía, le soltó de forma agresiva: "De rodillas contra el árbol". Acto seguido, le disparó a quemarropa en la cabeza por la espalda. El joven llevaba tan solo tres meses trabajando como limpiador en el aeropuerto de Barajas.

Junto al cadaver en la Alameda de Osuna aparece de forma fortuita una carta de la baraja española: un 'as de copas'. RTVE

En las inmediaciones de la marquesina donde Juan Carlos fue asesinado, se encontró de manera fortuita un naipe de la baraja española: un 'as de copas', un detalle que llamó la atención de los medios de la época. Tanto la prensa del momento como el propio asesino aprovecharon esta coincidencia para agregar un toque teatral y dramático al caso. Los periodistas optaron por nombrar al responsable de estos actos violentos como El Asesino de la Baraja. No obstante, la carta no fue colocada deliberadamente por Alfredo Galán, sino que apareció de manera fortuita. Fueron los medios de comunicación quienes sugirieron la idea a Galán, quien a partir del tercer asesinato decidió dejar cartas junto a sus víctimas, adoptándolo como su seña de identidad.