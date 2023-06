8:05

Els Mossos identifiquen 21 participants en 8 agressions sexuals grupals a Badalona. La majoria, menors de 14 anys.

L'Ajuntament en ple condemna els fets i els veïns de la ciutat surten al carrer per manifestar-se. Tot mentre els Mossos d'Esquadra apunten que hi ha 21 implicats en 8 agressions sexuals grupals a Badalona. Per analitzar aquests casos, els Mossos d'Esquadra han convocat de forma extraordinària aquest dijous a Granollers la Taula de Coordinació Regional del Pla de Violències Sexuals on han explicat que totes les víctimes d'aquestes agressions sexuals en grup són noies menors de 18 anys.