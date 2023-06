L'expresidenta del Parlament i presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha defensat la posició de Junts sobre les coalicions per concórrer a les eleccions generals del 23 de juliol. Borràs ha defensat que es presentaran al Congrés i al Senat "en clau catalana" i per defensar la independència i no per modificar el Codi Penal: "Junts no va a salvar a Espanya de la ultradreta, hi va per la independència de Catalunya. Borràs a fegeix que no anirean al congrés de Diputats "a resoldre els problemes de l’Estat espanyol, estem en Catalunya".

La presidenta de Junts afirma que no hi ha "contrapartides" entre que hi hagi un govern de dretes o esquerres a Espanya per Catalunya i recorda que ha votat dues vegades "que no a la investidura de Pedro Sánchez, ni als pressupostos".

Després de les eleccions del 28M, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va fer una crida als partits sobiranistes d'aplegar-se en un "front comú" democràtic per anar conjuntament a les pròximes eleccions, però Esquerra, En Comú Podem el van descartar. En les últimes hores, s'ha conegut que Esquerra ha tancat un acord amb Bildu.

Creu que no va tenir un judici just En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Borràs sosté que no va tenir un "judici just" per les adjudicacions quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i "amb garanties", i defensa que s'han vulnerat fins a 12 drets fonamentals: "Hi ha hagut una vulneració de drets pels qui m'han fet confiança, ha sigut dur personalment, mantenir la situació de dignitat, han creat una interinitat per interessos partidistes". Borràs viu com un trencament amb els electors la investidura avui d'Anna Erra com a nova presidenta al Parlament. Laura Borràs demana a la seva substituta, que mantingui el compromís amb l'1-O. El TSJC condemna a Laura Borràs a 4 anys i mig de presó i a 13 d'inhabilitació