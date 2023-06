8:05

L'Ajuntament de Badalona, la Generalitat i els Mossos aborden el degoteig d'agressions sexuals a la ciutat.

L'Ajuntament de Badalona ha convocat per aquest migdia un ple extraordinari per rebutjar i condemnar en bloc l'última agressió sexual grupal que hi ha hagut al municipi. També aprovarà personar-se com a acusació popular. Abans, a les 11, hi haurà una reunió entre una delegació de la Generalitat i el consistori de la ciutat. També hi participaran representants de la DGAIA amb l'objectiu de generar un espai de coordinació i seguiment. A la tarda, els Mossos també es reuniran per abordar el degoteig de casos i prendre les mesures preventives necessàries.