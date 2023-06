Lluís Salvadó: "No estem a l'escenari de més creuers"

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, afirma que el Port no preveu un augment de creuers, tot i una possible arribada de Xavier Trias a l'alcaldia: "L'any 2018 es va signar un acord estratègic a deu anys que redueix de 18 a 7 terminals, allunyar-les del nucli de la ciutat i desplaçar-les al Moll adossat per allunyar les emissions de NOx i de partícules". Lluís Salvadó diu que l'entrada de Jordi Valls i de Damià Calvet com a nous regidors a Barcelona facilitarà l'entesa de l'organisme: "Volem ajudar a reduir les externalitats negatives com la congestió de certs espais d ela ciutat".

“☕ @LlSalvado defensa que el @portdebarcelona vol "treballar de la mà de l'ajuntament per gestionar" l'arribada de turistes en creuers i ferris a Barcelona



��️ "Volem ajudar a reduir les externalitats negatives com la congestió de certs espais"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/VgGNB0s6bm“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 8, 2023

Lluís Salvadó recorda que van constituir el Consell de Sostenibilitat dels Creuers per abordar de forma conjunta els problemes que generen els creuers com la massificació de la Rambla o la Sagrada Família i la contaminació, amb la proposta d'electrificar els molls: "Que els vaixells puguin aturar els motors els dies que són ancorats. Ara no es pot fer".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Salvadó defensa la llei del 2017 sobre el canvi climàtic, que comportava l'aplicació d'un impost d'un euro per tona en les emissions dels creuers i rebutja la proposta del projecte de llei del Govern que l'augmenta fins als 3,5 euros per tona: "El Port diu que el del 2017 és un bon acord, un tipus raonable. Si l'apugen un 350% provocarà deslocalitzacions a Marsella o València".

“☕ Lluís Salvadó defensa l'equilibri en un tipus impositiu "sensat" i "raonable" pels creuers com el de la Llei del canvi climàtic de 2017 | @portdebarcelona @LlSalvado



��️ "Si ho multipliques per un 350%, provocarà deslocalitzacions"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM@GemmaNierga pic.twitter.com/ufvfUENdpG“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 8, 2023

Obrir el Port Vell a la ciutat Lluís Salvadó diu que la Copa Amèrica ha de servir per obrir el Port Vell a la ciutat i que ja estan en converses amb diferents associacions de veïns per fer-ne un 'Port Obert': "El Port és un monstre 12 km de llarg, amb 40 000 persones treballant i la ciutat ens queda un pèl lluny". Salvadó destaca l'oportunitat que suposarà la Copa Amèrica de Vela, el 3r esdeveniment esportiu més gran del món" per una segona gran transformació, després del que van suposar els JJOO del 1992: "Fer un salt qualitatiu amb 120 milions d'euros d'inversió en obres que quedaran pel futur". “☕ Lluís Salvadó detalla que treballen en un projecte que s'anomenarà Port Obert per constituir un espai amb més proximitat a la ciutadania | @portdebarcelona @LlSalvado



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/VwZEHCzYQN“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 8, 2023