Tras conocerse la noticia, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), ha denunciado que "el sistema judicial no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo", y ha recordado que "trabajar por la libertad de Cataluña y defender las urnas y la democracia no es delito".

"Denunciaremos en todas partes un sistema judicial que no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo. Siempre a vuestro lado, Natàlia Garriga, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó", ha escrito Aragonès en un mensaje en su cueta de Twitter para mostrar su apoyo a esos exaltos cargos de la consellería de Economía en 2017.

“Treballar per la llibertat de Catalunya no és cap delicte. Defensar les urnes i la democràcia, tampoc. Denunciarem arreu un sistema judicial que no imparteix justícia, sinó venjança contra l'independentisme.



Sempre al vostre costat, @natalia_garriga, @jmjovellado i @LlSalvado.“