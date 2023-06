Lluís Salvadó: "No estem a l¿escenari de més creuers"

Lluís Salvadó, president del Port de Barcelona, descarta un augment de creuers a Barcelona, tot i una possible arribada de Trias a l'alcaldia: "No estem en aquest escenari". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que el darrer govern de l'Ajuntament de Barcelona no coneixia la realitat del Port: "És una obvietat que no és pejorativa". Espera que sigui "molt més fàcil" treballar amb el consistori amb la possible presència de dos expresidents de ports al govern: "Difícilment se sortia de les declaracions i no érem capaços de traduir-se en gestió", critica. Aposta per aprofitar la "inèrcia" de la Copa Amèrica per millorar la connectivitat de la ciutat amb el Port Vell: "La Via Laietana i la Rambla han d'acabar dins del Port Vell", defensa. Defensa l'equilibri en un tipus impositiu "sensat" i "raonable" pels creuers com el de la Llei del canvi climàtic de 2017. L'exsecretari d’Hisenda del Govern espera que el seu cas es resolgui "satisfactòriament", hi hagi el govern que hi hagi a Espanya, perquè "l'acusació és molt feble". I lamenta que "les coses són eternes" en la "tortura psicològica" que suposa el seu cas: "La sensació és que encara va per llarg. Arribarà quan arribarà"