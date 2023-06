01:06

ERC, Junts, la CUP i els comuns obren la porta a denunciar Mariano Rajoy i Soraya Saénz de Santamaria per plantar per segons vegada la comissió parlamentària del cas Pegasus.

Els grups parlamentaris d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya la CUP i els Comuns obren la porta a denunciar l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaria, Maria Eugenia Gay i Enric Millo a la Fiscalia, per plantar al Parlament per segona vegada a la Comissió d'Investigació pel cas Pegasus | INFORMA: Elena Garcia