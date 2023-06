David Torrents: "No estic d'acord en canviar la llei a cop de titular"

David Torrent, regidor de l’Àmbit de Protecció Social de l'Ajuntament de Badalona, proposa que els pares de menors agressors sexuals tinguin una responsabilitat: "No estic d'acord en canviar la llei a cop de titular", ha dit sobre que Xavier Garcia Albiol demanarà al Congrés poder perseguir penalment els menors de 14 anys que violin. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana una "inversió social molt més alta" en determinats barris de la ciutat i assenyala que "la gent no entén que hi hagi agressors i una certa impunitat". Assegura que els agressors sexuals menors d'edat resideixen majoritàriament en barris on "la pobresa és molt present", pels quals demana recursos. I també reclama una "actuació més contundent" amb els casos d'agressions sexuals amb menors.