L'actualitat d'aquest dimecres passa per què l'R3 de Rodalies segueix tallada entre Torelló i Manlleu, a Osona, després d'una avaria a la catenària que va tenir lloc dimarts al vespre i que va provocar que un comboi quedés aturat a tocar de l'estació de Torelló amb un centenar de passatgers atrapats a l'interior.

Comencen els exàmens de la PAU per l'accés a la universitat. Enguany hi ha un nou rècord d'inscrits amb prop de 42.000 estudiants matriculats a la selectivitat per a la setmana vinent.

Aquest dimecres s'inaugura el Saló Internacional de la Logística (SIL) a Barcelona.

Comença una nova edició de la Patum de Berga, enguany, amb un rècord de despesa en pólvora.