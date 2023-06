Jéssica Albiach: "Soc molt optimista amb un acord amb Sumar"

La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, tanca files davant l'embolic sobre les negociacions d'ERC i Podemos per tancar acords de cara a les eleccions generals del 23 de juliol. Albiach reconeix que van confirmar a la premsa la informació que el va arribar, però no ha volgut revelar qui els va transmetre aquestes informacions ni les nega.

La presidenta dels Comuns ha dit que no creu que Pablo Iglesias vulgui torpedinar negociacions: "No entenc les paraules d'Iglesias, però no tiraré més llenya al foc".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Albiach s'ha mostrat confiada en la unitat entre Podemos, comuns i Sumar, tot i l'embolic amb ERC: "Si algú es pensa que no volem anar plegades, s'equivoca".





(Hi haurà ampliació)