L'actualitat d'aquest dimarts passa per la decisió de Junts sobre el relleu a la presidència del Parlament. L'executiva de la formació de Laura Borràs ha escollit l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, com substituta. ERC ja ha anunciat que li donaran suport. PSC, comuns i Cs també havien anunciat el seu propi candidat. En canvi, la CUP aposta pel vot en blanc després d'assegurar que no secunden l'estratègia independentista dels republicans.

Els Mossos investiguen una nova presumpta agressió sexual múltiple a una menor a Badalona. L'alcaldable del PP, Xavier Garcia Albiol, ha anunciat que demanarà al Congrés poder perseguir penalment els menors de 14 anys que violin.

Gairebé tota la collita de poma i pera, sobretot de la zona d'Alguaire, feta malbé. És la conseqüència de la forta tempesta, acompanyada de pedra, que ahir la tarda va caure entre el Segrià i la Noguera. Una fruita que es cull a l'octubre i que difícilment podrà acabar al mercat.

El govern ha iniciat el procediment per definir les zones on es limitarà el preu del lloguer. A Ivars de Noguera continua la rave il·legal que congrega 400 persones des del cap de setmana. Comença la vaga de mestres interins convocada per la Plataforma d'Interins Docents de Catalunya (PINDOC) per exigir una plaça fixa per a tots ells.

Felip VI presideix la Nit de la Logística del SIL 2023 al Teatre Nacional de Catalunya. Reunirà més de 600 empresaris i professionals del sector de la logística, transport, intralogística i Supply Chain.