52 municipis tarragonins aplicaran noves restriccions per sequera

Aquests municipis s'abasteixen en gran part a través del minitranvasament de l'Ebre, que gestiona la Confederació Hidrogràfica a partir de les reserves d'aigua del pantà de Mequinensa. Les companyies de distribució han de reduir el volum d'aigua de les canonades. El decret d'alerta per sequera també contempla reduir un 25 % el consum l'aigua per usos agrícoles, i un 5 % per usos industrials o lúdics.

Els municipis de més de 20.000 habitants hauran de posar en marxa els seus plans per combatre la sequera.