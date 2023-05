"He matat a la meva dona i a la meva filla". La trucada la va fer el Rubén al 112 la nit de Reis de 2020. Aquest dimarts al matí s'ha sentit durant el judici. S'enfronta a presó permanent revisable per l'assassinat de la seva exparella Mònica i de la seva filla de 3 anys, Ciara. Està previst que el judici quedi avui vist per a veredicte del jurat.

El judici s'ha celebrat des del 27 d'abril a l'Audiència de Barcelona, un presumpte cas de violència masclista. La Mónica, 28 anys i la seva filla Ciara de tres, van morir a ganivetades en el mateix llit la nit de Reis de 2020 a Esplugues de Llobregat. El suposat autor: l'home del qual Mònica volia separar-se i pare de la nena.

En la sessió d'aquest dimarts, s'ha celebrat la fase de conclusions. La fiscal manté la petició de presó permanent revisable per a l'acusat per l'assassinat de la seva filla Ciara i de 25 anys per l'assassinat de Mónica. Retira el delicte contra la intimitat, però l'engloba en el de maltractament: tres anys. L'acusació particular manté la mateixa petició de penes.



La defensa de Rubén al·lega que va actuar enmig d'una crisi epilèptica, o per un brot esquizofrènic, o alterat pels trets de la seva personalitat, mentre que els forenses van dir que no tenia cap malaltia. Demana eximent completa per alteració psíquica. O atenuant de confessió i arravatament. I ingrés en psiquiàtric.

" Era la crònica d'una mort anunciada . Si no ets meva no seràs de ningú. Se'm posen els pèls de punta. És igual en tots els judicis de violència de gènere. Tots els amics li van dir a Mónica que no era normal. Ves-te'n. Denúncia. Però a ella li feia pena", detalla la fiscal i assegura que Mónica no va poder preveure l'atac.

En l'exposició del seu informe final, la fiscalia ha explicat al jurat que el judici no acaba fins que l'acusat faci ús, si vol, del seu torn d'última paraula. I afegeix: "Potser, una mica tard, però fins i tot fins demana perdó". Considera confusa l'estratègia de defensa, que tan accepta els fets com demana excusar-ho de les seves responsabilitats, incideix. La fiscalia considera que no hi ha eximents ni atenuants, com la confessió perquè telefonés al 112. I que tampoc té cap trastorn psicològic.

L'acusació particular insisteix en les mentides o "mitges veritats" exposades per l'acusat

En el seu informe final l'advocat de l'acusació particular, insisteix en les mentides o "mitges veritats" exposades per l'acusat: "No és bogeria, és maldat". En sintonia amb la fiscal recorda que "confessar no és reconèixer els fets. Recordem que no va declarar en comissaria. No ha col·laborat en res. Aquí també ha dit no recordar".

"Podem entendre que hi hagi una estratègia de defensa... però siguem seriosos! La serenitat amb la qual (l'acusat) va telefonar al 112. I la mateixa nit dels fets li examinen i no veuen cap trastorn psiquiàtric. Estava com una rosa!", argumenta l'advocat. Explica l'acarnissament de l'acusat amb la seva exparella aquesta nit i com la filla ho va veure tot abans de morir.