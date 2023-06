El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha tombat la normativa que limita actualment les VTC, com Uber o Cabify, a Barcelona perquè la considera arbitrària i contrària al dret europeu. Per tant, s'ha posicionat en contra d'una autorització de VTC per cada 30 taxis, tal com està establert actualment. En canvi, el tribunal ha obert la porta a exigir una doble autorització "si és necessari per a la bona gestió del transport".

El sector del taxi ha celebrat la sentència: "sabíem que l'1/30 cauria perquè no estava justificada per raons imperioses d'interès general", ha dit el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez. Ara, la sentència apunta que es pot exigir una autorització prèvia si és "necessària per assolir els objectius de bona gestió del trànsit i de l'espai públic, així com la protecció del medi ambient".

Les VTC es podran limitar, però no com fins ara La justícia europea considera que la normativa actual que restringeix les autoritzacions a les VTC suposa una restricció a la llibertat d'establiment perquè no es fa per motius d'interés general, sinó purament econòmics per afavorir el sector del taxi. El tribunal rebutja que protegir el taxi entri dins d'aquest interès general. Així, el TSJU ha tombat la limitació actual, però ha obert la porta a poder exigir una autorització addicional amb criteris "objectius" i sense arbitrarietats. Els motius per poder establir la necessitat d'una autorització seria per garantir la bona gestió del trànsit i de l'espai públic, així com la protecció del medi ambient. De fet, el tribunal apunta que les VTC afavoreixen aquests objectius, perquè redueixen l'ús del vehicle privat. La sentència arriba després que una empresa del grup Cabify impugnés el reglament davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I, per saber si aquesta limitació als VTC topa amb el dret europeu, aquest tribunal va consultar al TJUE.