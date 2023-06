Limitar un VTC per cada 30 taxis té un caràcter purament econòmic i no respon a criteris mediambientals i de bona gestió del transport. És el que diu la justícia europea. Sí que admet, com vol el taxi, que sota aquests criteris es pugui exigir una llicència addicional a la ja prevista a nivell nacional. La sentència arriba després que una empresa del grup Cabify impugnés el reglament davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que aquest consultés a instàncies europees.