Seis meses después de su fallecimiento, se publica Amor y Salsa (80 Aniversario), el disco póstumo de Pablo Milanés. Un álbum gestado hace más de una década junto a Dagoberto González Jr., productor ejecutivo del proyecto, y que fue una idea que siempre rondó por su mente. “Pablo quería, hace mucho tiempo, llevar sus temas al estilo musical de la salsa. De hecho, había algún tema. Pero, necesitaba hacer algo más grande que con el tiempo fue confluyendo en este disco homenaje”, declara Nancy Pérez, su viuda, en A media mañana.

Además, incluye la participación de grandes artistas para rendir tributo a la vasta y amplia obra de Milanés, como Alejandro Sanz, Ana Belén, Juanes, Rosario Flores, Diego Torres, Gilberto Santa Rosa o Francisco Céspedes, entre muchos otros.

El deseo de Pablo Milanés se ve reflejado en este disco

“Lo veníamos conversando hace tiempo, pero, no llegábamos a aterrizar. Hasta que un día en una comida, en su propia casa, me senté y le dije: Entonces, ¿Lo hacemos o no? Y me dijo sí, vamos a hacerlo”, afirma Dagoberto González Jr. Y ahí comenzó una historia muy bonita que ha dado como resultado Amor y Salsa (80 aniversario).

El álbum estaba previsto que se publicase hace tiempo, pero se vio interrumpido por la pandemia. Después se vio retrasado por su enfermedad. No obstante, su viuda afirma que estaba previsto para antes de su fallecimiento. Pero, lamentablemente no fue posible por lo que llega, ahora, con motivo de su 80 cumpleaños.