"Yolanda" y otras grandes canciones de Pablo Milanés

El cantautor cubano Pablo Milanés ha muerto a los 79 años cuando se encontraba en activo con su última gira Días de luz. El artista es una de las voces imprescindibles de la música latinoamericana conjugando géneros y sonoridades que abarcan desde el jazz, la rumba, el bolero y el son. Fue el fundador y artífice del sonido de la Nueva Trova junto a otros reconocidos artistas como Silvio Rodríguez y Noel Nicola, un movimiento musical cargado de tintes políticos.

Milanés deja un legado de más de 40 discos y es ganador de dos Grammy Latinos (2006) y una estatuilla a la Excelencia Musical (2015). Algunos de sus grandes éxitos fueron canciones de amor como la mítica "Yolanda" o "El breve espacio en que no está".

Es otro de sus temas emblemáticos, coreados en sus conciertos. Milanés ha contado que escribió la canción en 1967 cuando solo contaba 24 años y no tenía "ninguna experiencia en el amor" y aunque era metódico en la composición, aquella vez cogió su guitarra y la canción fluyó sola. "Tanto tiempo después no me explico que pudo pasar", aseguraba.

"El amor de mi vida"

"Te negaré tres veces antes de que llegue el alba. Me fundiré en la noche donde me aguarda la nada. Me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme. Te encontraré en la luz, que se me esconde tras el alma". Es parte de una de las letras cima de la lírica sobre la profundidad existencial del sentimiento amoroso.