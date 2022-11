58:58

Pequeño homenaje a Pablo Milanés, que acaba de dejarnos, con grabaciones de 'Canción (de que callada manera)', 'Te quiero porque te quiero', 'Ya ves', 'Para vivir', 'Amo esta isla', 'Yo me quedaré', 'Si me comprendieras'/'Contigo en la distancia', 'Candil de nieve', 'Yo pisaré las calles nuevamente', 'Antonio', 'Pilar', 'Yo no te pido' y 'El breve espacio en que no estás'.