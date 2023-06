Isabel la Católica sabía que su final estaba cerca y un mes y medio antes de morir dejó por escrito cómo quería que fuese su enterramiento y su descanso eterno. Los pilares del tiempo dedican un programa completo a viajar por los sitios que marcaron la vida de Isabel. Desde Madrigal de las Altas Torres, hasta el Monasterio de Guadalupe. Cómo no, la última parada es Granada. La última plaza conquistada que llenó de orgullo y poder a la reina y a Fernando el Católico. Allí decidió ser enterrada, pero hoy sus restos no descansan con la sencillez que ella ordenó.

Manuel Reyes es Capellán mayor de la Capilla Real de Granada. Ocupa un cargo que existe desde el momento exacto en el que murió la reina. Se creó un cabildo que protegía y velaba el lugar de la sepultura. Ahora mismo los reyes más famosos de España reposan en esta capilla anexa a la imponente Catedral de Granada. Bajo dos esculturas impresionantes. No son sepulcros. Son cenotáceos porque los cuerpos no están dentro del objeto artístico, si no que descansan en una cripta subterránea que hay justo debajo.

Son dos composiciones con dos esculturas yacentes en cada una. "Todo el mundo que entra cree que la de la derecha es la de Isabel y Fernando porque está más elevado", pero no. Se trata de Felipe El Hermoso y Juana La Loca. "Rompiendo naturalmente la voluntad de la reina que quería ser enterrada sencillamente en el suelo."

La cripta tiene una reja desde donde los turistas pueden observar los cinco féretros de plomo. (El quinto, pequeñito, es de Miguel, uno de los nietos de los Reyes Católicos). Antes reposaron en ataúdes de madera, pero a Felipe II le pareció poca cosa y los volvió a cambiar.

Los turistas no pueden pasar. Pero sí se pueden ver en la catedral algunos de los objetos que pertenecieron a Isabel. Su corona, su cetro, su espada y una reliquia de la cruz de Cristo.