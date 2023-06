Isabel es una serie de ficción, pero basada en hechos reales. En RTVE queremos contarte la historia de esta reina siendo lo más fieles posible a la realidad. Por eso, detrás de esta súper producción hay un trabajo de documentación que ha durado meses y que ha conseguido meternos en la corte de la Castilla del siglo XV.

¿Funcionó? Javier Olivares , guionista de Isabel además de historiador, lo duda. "La historia va dejando a cada uno en su lugar. A Enrique le cuesta siete años engendrar un hijo y además con la ayuda de médicos. A lo largo de la serie veremos que apartan a Enrique de la Reina y esta, en una situación muy complicada, tiene una nueva relación. En apenas un mes o dos, queda embarazada. Te das cuenta de que la fertilidad no es un problema de Juana de Avis"

"Lo que me maravilla es que a la gente le interese tanto" Nos cuenta Teresa Cunillera , asesora e historiadora en Isabel. "Porque incluso historiadores de gran calibre pecan de poca elegancia porque ¿cómo puede ser tan importante la impotencia de un rey? Lo importante es que reconoció a Juana como su hija legítima. "

Podríamos pensar que con los medios que nos ofrece hoy en día la ciencia, saldríamos de dudas. Pero parece que la historia se empeña en mantener el enigma y la leyenda. Javier Olivares nos cuenta que ha sido imposible localizar el cuerpo de la Princesa Juana: "el terremoto de Lisboa lo hizo desaparecer. No se podría investigar ni arqueológicamente ni con el ADN"

Aunque al principio supuso una gran alegría el nacimiento de Juana, cuando llegó el momento de declararla heredera, el Marqués de Villena se rebeló. Teresa Cunillera nos cuenta que "Pacheco era un hombre tremendo, que tenía una personalidad fascinante. Parece ser que fue él el que promovió ese rumor de que esa hija no era de Enrique IV"

¿Qué era la Orden de Santiago?

Juan II deja en herencia el maestrazgo de la Orden de Santiago a su hijo pequeño, al Infante Alfonso. Por la cara que pone cuando su hermanastro Enrique se lo otorga a su querido Beltrán, nos damos cuenta de que el cargo debía de ser importante y que la pérdida ha sido muy grave.

¿Qué era esa Orden? ¿A qué se dedicaban? Cunillera nos cuenta que "nació para proteger a los peregrinos que se dirigían a Santiago. Y aunque había ya muchas órdenes, esta tenía una particularidad: sus miembros se podían casar. Entonces, tuvo bastante éxito".

"Eso sí, tenían que tener su castidad dentro del matrimonio, no podían tener aventuras extraconyugales y si no estaban casados, tampoco podían tener una vida disoluta. Esto atrajo a muchos y por eso se hizo muy poderosa. Tenía en sus filas a miembros muy importantes de la aristocracia"

Y es que no cualquiera podía formar parte de esta orden, "se miraban los antepasados, que no fueran judíos o musulmanes y que no hubieran trabajado en labores manuales ni físicas"

Además detrás de toda esta organización de poder, había una especie de sentimiento de respeto y admiración por esta orden. Cunillera nos cuenta que "también estaba ese ideal del 'caballero' que respondía a un ideario que era todo virtudes: nobleza, honor y bondad. Luego en realidad no fue así y se fue desvirtuando"