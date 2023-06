Sabemos que la realidad puede superar el suspense de cualquier thriller, pero por si te quieres pasar al mundo de la ficción, en RTVE Play hemos preparado una selección con las mejores películas de este género que puedes ver en nuestra plataforma. Historias de intriga que te engancharán y clásicos del género que puedes ver en el mayor escaparate del cine en español. Disfruta de todos los títulos gratis y en abierto en este amplio catálogo. Lo tienes todo. También puedes descubrir todo nuestro catálogo en Somos Cine, una amplia variedad de títulos con el mejor cine en español y los mejores directores del momento.

Reparto: Javier Gutiérrez, Karra Elejalde

Invierno. Bajo cero. Noche cerrada. En mitad de una carretera despoblada, un furgón blindado es asaltado durante un traslado de presos. Alguien busca a uno de los presos y no para hasta sacarlo. Su plan no tiene fisuras y nada le va a parar, no le importan las consecuencias. Pero Martín, el conductor del furgón, consigue atrincherarse dentro del habitáculo blindado con los reclusos, convirtiéndose en su único obstáculo. Ver aquí. Disponible hasta 9 de junio de 2023.