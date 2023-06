L'entrevista del 'Late Xou' amb la cantant, actriu i escriptora, Rocío Saiz, ha començat de la manera més surrealista, amb Marc Giró llepant-li la bota. El motiu? Perquè Saiz li va suggerir per WhatsApp.

L'artista ha presentat el single 'El Hartazgo del Mundo', que ha arribat acompanyat d'un videoclip, on apareix amb Futurachicapop. Quan el presentador li ha demanat de què està farta, Rocío Saiz li ha contestat: "Estic tipa de molta gent. Estic farta que ens critiquin per ser guapes, per ser divertides, llestes, per no ser tan llestes i per haver fracassat". L'artista també ha declarat que hem de celebrar "el fracàs ben entès. Tenim dret a equivocar-nos i a fracassar".

12 anys despullant-se en directe En l'últim 'Fulanita Fest', Rocío Saiz es va despullar de cintura cap amunt. "Fa 12 anys que em despullo. Vaig començar amb Las Chillers. A mi m'han tirat pedres, vasos i gels. M'han tirat tota mena de coses, la veritat. M'han denunciat, he patit violència i he hagut de marxar corrents de molts escenaris, fins i tot, avui en dia", ha explicat la cantant. Tot i això, assegura que "sembla que el paradigma dels festivals ha canviat una mica i que la perspectiva de gènere, també". Els seus inicis i tota aquesta trajectòria, queda recollida en el documental 'La revolución bailando', que ja es pot trobar a la plataforma Filmin.