Tramas ingeniosas, un hábil uso de la ironía, personajes perfectamente dibujados y una capacidad inusual para crear imágenes vívidas en la mente del lector. Son algunos de los rasgos de estilo con los que Jo Nesbø ha ganado su legión de seguidores, y la razón por las que sus novelas se encuentran en cincuenta idiomas diferentes. Página Dos se citó con él para conocer su libro más reciente, Eclipse (Reservoir Books), en el que nos reencontramos —después de cuatro años de silencio— con el detective Harry Hole. Esta es la entrega número trece de la serie.

En esta entrega, Harry Hole se ha mudado a Los Ángeles. Ya nada le ataba a Oslo, después de perder lo que daba sentido a su vida. En la Costa Oeste conocerá a Lucille, una veterana actriz de cine que, a cambio de su protección, le ofrece un techo y compañía. Mientras tanto, en Oslo, una joven ha aparecido muerta después de haber acudido a una fiesta organizada por Markus Røed, un magnate inmobiliario. Otra joven relacionada con él sigue en paradero desconocido, y la policía estrecha el cerco sobre el millonario. A los investigadores les inquieta un detalle inusual en la cabeza de la primera víctima: parece la firma de alguien que desea volver a matar.

En el primer párrafo mencionábamos la capacidad de Jo Nesbø de que el lector visualice con gran intensidad lo que él describe. Quizá esa es la razón por la que el cine ha tanteado en varias ocasiones al autor: en 2005 colaboró en el guión (basado en un hecho real, del atraco a un banco) de Deadline Torp. Después, sus historias adaptadas han aparecido varias veces en pantalla: Headhunters (Morten Tyldum, 2011), Arme Riddere (Magnus Martens, 2011), El muñeco de nieve (Tomas Alfredson, 2017) o la recién estrenada The Hanging Sun (Francesco Carrozzini, 2022).

Nacido el 29 de marzo de 1960 en Oslo, Nesbø estudió Económicas y comenzó su carrera como músico —sigue ejerciéndola, con el grupo Di Derre— antes de adentrarse en el mundo de la escritura. Es una de las estrellas del noir nórdico. Comparten estrellato con él Maj Sjöwall, Karin Fossum, Arnaldur Indrisason, Liza Marklund, Henning Mankell, y por supuesto Stieg Larsson.

«Recuerdo perfectamente cuándo se me ocurrió el personaje de Harry Hole. Fue en un avión de Oslo a Sydney. Fui de vacaciones a visitar la ciudad en 1996, y me llevé un portátil por si escribía algo. Su nombre se me ocurrió de la mezcla de un jugador de fútbol de un club pequeño que yo seguía, y el apellido del policía local del pueblo donde vivía mi abuela. Si no nos íbamos a la cama a su debida hora, ella ‘amenazaba’ con llamar a Hole, que vendría a por nosotros.»