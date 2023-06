Si estás buscando un catálogo en abierto, con los mejores títulos del cine en español, este estu sitio. Aquí tienes a tu disposición más de 300 títulos gratis. Y a tan solo un click. Navega por el catálogo Somos Cine de RTVE Play y déjate envolver por la magia del cine. ¡Tenemos el mayor escaparate del cine en español!: con títulos imprescindibles que puedes ver completamente gratis y sin suscripciones. Thrillers, películas de acción, comedias, dramas o romances... además, no te pierdas las películas ganadoras del Goya. Disfruta de las mejores películas de todos los géneros y para toda la familia. Dónde quieres, cómo quieras y cuándo quieras.

A continuación, destacamos los mejores títulos Somos Cine de RTVE Play.

Empezamos por una comedia romántica a la que no podrás resistirte.Una mujer y dos hombres, que fueron amigos durante su infancia, se reencuentran muchos años después. La protagonista se embarca en una aventura de sexo y amor entre ambos mientras está hecha un lío. Disponible hasta el 2 de diciembre de 2023.

Reparto: Javier Gutiérrez, Karra Elejalde

Javier Gutiérrez en 'Bajocero' Javier Gutiérrez en 'Bajocero' RTVE

Invierno. Bajo cero. Noche cerrada. En mitad de una carretera despoblada, un furgón blindado es asaltado durante un traslado de presos. Alguien busca a uno de los presos y no para hasta sacarlo. Su plan no tiene fisuras y nada le va a parar, no le importan las consecuencias. Pero Martín, el conductor del furgón, consigue atrincherarse dentro del habitáculo blindado con los reclusos, convirtiéndose en su único obstáculo. Ver aquí. Disponible hasta 9 de junio de 2023.