La convocatòria de les eleccions del 23J plantegen ara una pregunta entre molts ciutadans: què passa si toca anar a una mesa electoral estant de vacances? Joan Trayter, catedràtic de dret administratiu, ens explica què hem de fer si tenim vacances concertades i ens criden a ser membres d'una mesa electoral en aquests comicis del 23J, les primeres eleccions generals a l'estiu.

08.37 min Què passa si estic de vacances el 23J i em toca estar en una mesa electoral?

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que les Juntes Electorals de Zona hauran d'interpretar un text que no és massa clar. L'exmembre de la Junta Electoral Central preveu que la JEC intentarà "objectivar" i "clarificar" l'article sobre en quins casos podem evitar estar en una mesa electoral, davant dels dubtes que es poden generar.

Qui pot ser designat per a estar en una mesa electoral? La designació dels membres de les meses electorals està regulada per la Llei orgànica del Règim Electoral General (LOREG) vigent des de 1985. En el seu article 26 diu: “El President i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors de la Mesa corresponent”. La LOREG assenyala que les persones designades tenen l'obligació de presentar-se. La mateixa llei afegeix a continuació tres limitacions durant el procés de selecció de les persones. Els membres de la taula han de saber llegir i escriure.

Han de ser menors de 70 anys.

El president ha de tenir el títol de Batxiller o el d'FP de segon grau.

Quan sabrem si ens toca? Del 24 al 28 de juny s'escolliran -per sorteig- els membres de les meses electorals. Fins a l'1 de juliol, no sabrem si ens ha tocat.

Quins són els motius que es poden justificar? Hi ha una llista de 23 motius justificats pels quals una persona designada pot demanar, si així ho desitja, que se li eximeixi d'aquesta obligació. Alguns d'ells són: haver complert els 65 anys, tenir alguna discapacitat, estar malalta, si la mateixa religió ho impedeix, que es casi un fill aquest dia, que toqui torn de treball sense possibilitat de substitució, estar embarassada de més de sis mesos o “haver format part d'una mesa electoral amb anterioritat, almenys en tres ocasions en els últims deu anys” entre altres.

Estar de vacances és motiu per quedar exempts? Davant l'allau de consultes ciutadanes rebudes, FACUA adverteix que la llei és ambigua pel que fa als motius per quedar exempt de formar part d'una mesa. Concretament, es parla d'esdeveniments familiars d'especial rellevància, però no concreta quins són. Per això han fet una petició formal a la Junta Electoral Central perquè especifiqui en quins casos les vacances podrien ser causa d'exempció. Això sí, sempre que s'hagin contractat abans de la convocatòria electoral, tal com també explica Joan Trayter.

Què fer si encara no he reservat el viatge? Als ciutadans que no han fet encara cap reserva, però pensen contractar algun tipus de viatge, FACUA recomana no fer-ho coincidir amb les eleccions o bé optar per ofertes flexibles o assegurances que incloguin la possibilitat de cancel·lar gratuïtament o amb un cost mínim. I a la JEC li demanen que facin les citacions amb la màxima diligència perquè hi hagi prou marge si cal justificar els motius d'absència a les meses electorals.

Les agències de viatges ens tornaran els diners? Algunes agències criden a la calma als que ja tinguin un bitllet d'avió perquè a qui li toqui mesa tindrà alternatives, tot i no haver contractat una assegurança. En el cas de Vueling expliquen que es facilitarà un canvi de bitllet o bé el reemborsament si s'ha d'estar a un col·legi electoral el 23 de juliol. 01.18 min Preparar les vacances pendents de si ens criden a una mesa | Àlex Cabrera En aquest cas les agències de viatges recomanen sempre contractar una assegurança. Tot i això, des d'ACAVE exposen que ells acompanyaran els clients per formular les al·legacions que calguin a la junta electoral. Malgrat que la convocatòria electoral sigui en ple estiu, les agències de viatge asseguren que no estan experimentant una davallada de reserves

Com es pot impugnar una citació? El termini per impugnar la incorporació a una mesa electoral és de 7 dies naturals des que es rep la comunicació, sens perjudici que, finalitzat el termini i fins al moment de conformar les meses, les Juntes Electorals atendran totes aquelles causes sobrevingudes. Els ciutadans poden presentar un escrit a la Junta Electoral, ja sigui de forma telemàtica o presencialment, al·legant els motius pels quals demanen que se'ls alliberi d'estar en una mesa electoral, adjuntant a aquesta petició la documentació que acrediti la seva situació. Una vegada presentades les al·legacions, la Junta Electoral ha de valorar abans de la celebració de les eleccions si estima o no la petició del ciutadà, al qui respondrà abans del dia de les votacions de forma telemàtica.

És habitual que s'alegui davant la JEC? Només a les darreres eleccions a la Generalitat 20.579 les persones van presentar excuses a les juntes electorals de zona per no anar a les meses electorals, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Suposen la quarta part dels membres convocats pels ajuntaments per la cita del 14 de febrer de 2021. Els cinc motius que més es fan servir són: Situació d'embaràs

Treballador essencial

Tenir més de 65 anys

Tenir persones dependents a càrrec

Ser persones amb patologies de risc