Pacto de silencio | ¿Quién es quién en el documental?

El del caso Santiago Corella es un puzzle complicado, donde ni siquiera uniendo todas las pìezas, se ha podido resolver. Falta la principal, el Nani, acusado, detenido y, posteriormente, desaparecido. RTVE Play recupera las claves de la investigación a través de la nueva serie documental de producción propia, Pacto de silencio. El caso puso de manifiesto la existencia de una trama de corrupción en el seno de la policía española, que después dio lugar a un hecho histórico en la democracia española: por primera vez, se sentaron en el banquillo de los acusados parte de la élite policial de aquellos años.

¿Quién es quién en este puzzle? De Santiago Corella, alias el Nani, pasando por el comisario Javier Fernández Álvarez, uno de los condenados, hasta Andrés Martínez Arrieta, el juez instructor. Todo sobre los protagonistas del caso de la desaparición.

El aristócrata Jaime Messía Figueroa declaró en 1988 la revista Interviú que Santiago Corella estaba muerto y que él mismo lo había enterrado . Según el mismo explicada, los policías y sus superiores le llamaron "para que les ayudara. Eran amigos míos y era mi obligación ayudarles , y me encargué de hacer desaparecer el cuerpo de el Nani , pero sólo hay una persona en el mundo que sabe dónde está y soy yo, y no está en mi finca de Córdoba". Huyó de España en 1987, hasta 1996, cuando EEUU concedió su extraditación. Fue entonces cuando tuvo que rendir cuentas ante la justicia, entre ella, la del caso el Nani. Jaime Messía Figueroa negó haber hecho tales declaraciones y quiso disvincularse.

Los abogados de la defensa y la acusación

Manuel Antonio Tuero, José Emilio Rodríguez Menéndez y Manuel Salgado fueron los defensores de los policías implicados en la Brigada Judicial de Madrid. Ambos mantuvieron la teoría de sus defendidos, que 'El Nani' se escapa y los agentes no pudieron impedir la fuga. "Si uno no está convencido de lo que le dice su cliente, es muy difícil sostener esa defensa. En mi caso, no me costó trabajo porque yo estaba convencido de que esa era la realidad", asegura Salgado en el documental Pacto de silencio. Menéndez cuenta en el primer capítulo lo que ocurrió el día que la policía detuvo a Corella, una confesión que pone pone los pelos de punta.

El abogado Manuel Salgado cropper

José Antonio Sanz Grasa fue el abogado de la acusación particular y Jaime Sanz de Bremond el abogado de la acusación popular. "La versión oficial de la fuga de Santiago Corella, para nosotros, no era sostenible. Cuando decidimos actuar, sabíamos que algo le había sucedido a Corella y que el resto de lo detenidos habían sido torturados", recuerda Bremond en el documental, algo que los acusados no dejaron de negar.

El abogado José Antonio Sanz Grasa