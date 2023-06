El rastro de Santiago Corella, alias El Nani, se perdió el 13 de noviembre de 1983. Ese día, su mujer le escuchó por última vez, gritando de dolor, desde el calabozo contiguo de las dependencias policiales de Puerta del Sol en las que permanecía detenido. Tras aquel suceso, jamás volvió a verlo. La información oficial facilitada entonces por los agentes aseguraba que El Nani, tras librarse de las esposas, se fugó en un descampado de Vicálvaro, un barrio a las afueras de Madrid. Los agentes le habrían acompañado hasta allí para localizar el botín del robo del que había sido acusado.

Un año después de lo sucedido, el periodista de Diario 16, Gregorio Roldán, publicó una serie de informaciones que cuestionaban la versión oficial de los hechos. Tras esto, los familiares del Nani no tardaron en denunciaron su desaparición, dando comienzo a un largo proceso judicial, cuatro años de instrucción del sumario, que impactó en la sociedad española. El caso destapó una oscura trama de corrupción policial. En septiembre de 1988, la sentencia dictaminó que Corella fue torturado hasta la muerte a manos de varios agentes de policías. Las penas recayeron sobre el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez y los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo y Francisco Aguilar González, considerados los autores materiales. Se les condenó a más de 29 años de cárcel por detención ilegal con desaparición forzada, falsedad documental y torturas. Una pena que no fue mayor, porque el cuerpo sin vida de Corella jamás apareció.

Meses después de comenzar el proceso judicial, se apuntó a la posibilidad de que el cuerpo hubiese sido arrojado a un pantano o embalse de la región de Madrid. El lugar señalado fue la presa de Guadalén, cerca de El Escorial . Un pantano, lleno de fango del que, como cuenta un testimonio del documental, "todo sale a flote si no le ponen nada que pese". Sin embargo, los equipos de búsqueda no encontraron nada en la zona.

En una entrevista ofrecida a los periodistas José Díaz Herrera, Rafael Cid y Miguel Ángel Liso en el llamado Dossier negro de la policía-una investigación sobre el caso por la que fueron reconocidos con el Ortega y Gasset de Periodismo- Venera habla abiertamente del asesinato de Corella. “ Les oí el comentario de que durante los interrogatorios se les había quedado muerto y que no les había quedado más remedio que deshacerse del cuerpo ”. También da detalles de que este habría sido enterrado en el madrileño barrio de Vicálvaro y que cubrieron sus restos con cal viva. “ En estos momentos -afirmó que le dijo uno de los policías que participó en su detención- no se le reconoce ni por la dentadura ”.

Las declaraciones de Messía Figueroa

La aristocracia también se vio inmersa en este caso, como ocurrió con Jaime Messía Figueroa. Este hombre, tenía varias causas pendientes con la justicia y durante años permaneció huido en Brasil. Su implicación en el caso El Nani fue a raíz de la hipotesis que planteaba que, tras dar muerte a Corella, los agentes de funcionario trasladaron su cuerpo sin vida hasta la finca de Messía Figueroa para enterrarlo allí.

Antes de conocerse la sentencia del juicio de El Nani, la revista Interviú publicó en 1988 una entrevista efectuada en Brasil con Messía. En la misma se reproducía como afirmaciones de Messía que los policías y sus superiores le llamaron "para que les ayudara. Eran amigos míos y era mi obligación ayudarles, el mal ya estaba hecho. También me lo rogaron sus superiones, y no solo digo uno, digo varios, y me ofrecieron toda clase de garantías". Según contó lo hizo en un lugar que no quiso revelarles.