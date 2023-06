"Somos policías, pero te vamos a violar". Es lo que Soledad Montero dijo escuchar mientras permanecía retenida por la policía el 12 de noviembre de 1983. Aquel fatídico día la Brigada Regional de Policía Judicial de Madrid irrumpió en la casa que Santiago Corella y Soledad Montero compartían en el barrio de San Blas. Al Nani, como conocían a Santiago, se lo llevaron a un calabozo de las dependencias que la Dirección General de Seguridad tenía en la Puerta del Sol para interrogarlo sobre su presunta implicación en un atraco. El robo de la joyería Payber, ocurrido el 31 de octubre de aquel año, se había saldado con la muerte del dueño del negocio y los policías buscaban a sus responsables.

Soledad Montero no volvió a ver jamás a su marido, ni ella ni nadie: Santiago Corella desapareció sin dejar rastro. Tres policías fueron condenados, pero el cuerpo del Nani nunca se encontró. Su mujer fue testigo del caso, igual que las hermanas del "primer desaparecido de la democracia española" -como le llamó la prensa-, quienes también fueron detenidas aquel 12 de noviembre. "Esto era una práctica habitual desgraciadamente en la brigada", explica el abogado Jaime Sanz de Bremond en la serie documental Pacto de silencio, ya disponible en RTVE Play: "'Me he traído a tu mujer' o 'me he traído a tus hermanas y si no dices lo que yo quiero, tu hermana se va a quedar aquí detenida' o 'tu mujer se va a quedar aquí detenida'", asegura.

En el juicio que investigaba la desaparición de su marido, Soledad Montero relató lo que ocurrió tras su detención: "'Te vamos a violar', me dijeron, 'somos policías, pero te vamos a violar'. Yo me desmayé y me sentaron en la mesa que había allí. No sé si me hacían preguntas, si estaba también allí la música puesta… Que qué había pasado en la calle Tribulete, que habíamos hecho un atraco y que teníamos firmar que habíamos hecho un atraco, que mi marido lo había firmado y cosas así". "Me subieron el jersey y me tocaron el pecho mientras me insultaban", se puede leer en un artículo de El País de la época.