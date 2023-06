“Y no sé no sé no sé este sin sentío' / Que cuando me habla escucho grillos / Y escucho kri kri kri / Escucho kri kri kri / Que no me entero”, nos canta María Peláe en el estribillo de su nuevo single, “El grillo”, una declaración de intenciones “de todo lo que está por venir. Es el primer pistoletazo de salida y la meta es un disco que saldrá antes de que acabe el año", ha explicado la artista malagueña en el programa de RNE Gente despierta.

La Lola Flores millenial Este o la Lola Flores urbana, entre otros, son alguno de los apelativos con los que la prensa designa a la artista. “Es algo que me tomo con muchísimo respeto”, confiesa la cantautora. La Faraona es una de las cantantes que ha marcado la vida María Peláe y un amor, hacia la gaditana, que heredado de su abuela. “Cada vez que me dicen eso me da mucho reparo y también por su familia. Por el cariño que le tengo y los genes de arte que ha dejado aquí. Cuando se me dice me viene grande y al mismo tiempo es como bueno, pero yo me llamo María”, relata entre risas ante los micrófonos de Radio Nacional.

“Al principio de la música no se vive, se sobrevive" Con mucho esfuerzo y talento, la joven artista malagueña lleva más de una década de carrera musical en la que ha firmado éxitos como “No me mires así” o “La niña”. Sin embargo, los inicios no son fáciles. “Al principio de la música no se vive, se sobrevive”, resalta. En este primer periodo, la artista combinaba estudio, trabajo y canto. “Después tuve otra etapa en la que estaba en un musical. Además, estaba trabajando en temas de desahucios, en Madrid, y al mismo tiempo tocando”. Durante esta fase de su vida sufrió una crisis de ansiedad que le hizo regresar a su ciudad natal, época en la que estuvo trabajando en una asociación de enfermos de alzhéimer. “Ha sido de los trabajos más bonitos que he podido tener. De esa época saco muchísimo de aprendizaje”. Pero su verdadera pasión le hizo regresar a la capital para cumplir su sueño. “Si volvía a Madrid iba a ser 100% para tocar. Me metí en el crowdfunding para sacar Hipocondría. Y ahí fue cuando dije: Si lo quieres todo en una cosa tienes que darlo todo en esa cosa”.