María Peláe suena, en acústico, en RNE

Ella dice que, si sigue aquí, en esto de la música, “es porque es muy pesá y a pesá no la gana nadie”. Sin embargo, Paloma Arranz, directora de Abierto hasta las 2, afirma “que ha elegido pensar lo que dice y decir lo que piensa, o mejor dicho, pregonarlo”. Así es María Peláe. La cantautora ha publicado, a finales del año pasado, la reedición del álbum La Flocrónica. “Empezamos en CD y mucha gente me decía: ¿Por qué no salió en vinilo? Y dije: si conseguimos que esto vaya bien sacamos una reedición. Y esta será en vinilo. Y palabra de flamenca, lo hemos cumplido”, afirma la malagueña entre risas.

Más que una reedición es una extensión El nuevo proyecto de la cantautora, al que ha bautizado como La folcrónica, es más especial para ella, porque incluye canciones nuevas. Dentro de estos nuevos sonidos, se encuentra “No lo diré". “Esta canción a nivel producción me parece una obra de arte”. Un tema en el que se ha dejado el alma y el corazón. “A la hora de grabarla fue de la más complejas. Incluso, hubo momento de confrontación entre Alba y yo.”, recuerda María Peláe. “Llegó descalza, apenas pudo hablar/ Corrió la sangre encima del papel/ Sus ojos negros ahogaban un hondo penar/ Dicen que al verlo este podías perder/ "se lo han llevado" gritaba sin parar/ Y cien palomas murieron de sed/ y entre el asombro y desidia / es otra loca y nadie fue”, así suena “Solo era pena”. Un tema inédito que narra la historia de una mujer, con problemas de ansiedad y depresión, que llega a un pueblo donde la tachan de loca. “Es dura, pero la he intentado hacer como un cuento para que no lo fuera tanto”. Otro de los temas, en exclusiva en esta reedición, es “El gato marinero”. Un hit, compuesto por Riki Rivera y Alba Reig, que cuenta la historia de “una señora, que, por cosas de la vida, se equivoca de tarta y la que se comió no era de zanahoria. Entonces la muchacha empieza a fliparlo muchísimo y al día siguiente qué es lo que vivió”, argumenta la cantautora. Además, cuenta con un videoclip muy divertido y complejo. “Había que poner de acuerdo, el guion de la realidad con el de la animación y al mismo tiempo una historia tan surrealista”, declara la malagueña en Radio Nacional.

Un álbum lleno de colaboraciones “Ahí te quedas, ya te lo digo/ y no me vengas por detrás con esa cara de cordero/ que te he cogi'o/ Pero, ya vale del drama, de hacernos las camas/ de irnos por las ramas; de sana, sana, culito de rana/ Tú a tus cosa', yo a las mía', sin rencor ni resquemor/ Así, chitón, no pasa nada”, nos canta Pastora Soler y María Peláe en “La quería”. Esta no ha sido la única colaboración. En La flocrónica, la malagueña, ha tenido el placer de compartir su música con “mujeres de arte” como Vanesa Martín, Mía Corella o Sandra Carrasco. “Lo bonito, de todo esto, es conocer a personas con diferentes sensibilidades y con diferentes maneras de contar y cantar a la vida”, confiesa en Abierto hasta las 2.