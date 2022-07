Los mejores acústicos de 'Abierto hasta las 2' de esta temporada

Durante toda la temporada múltiples cantantes han pasado por los micrófonos de Radio Nacional para regalarnos una descarga de buena música. Desde el indie hasta el pop. Desde bandas a artistas en solitario. Te invitamos a disfrutar de una buena dosis de música para todos los estados de ánimo. La lista te la ponemos nosotros, tú solo disfruta.

Nos regalan su nuevo sonido “ El Día de Huki Huki ” y esto solo es un anticipo de lo nuevo de La La Love You. Una canción que nos transporta con al verano Hawaiano en Honolulu . “Queremos que sea verano siempre, porque nos gusta cantarle al verano y fijo que lo sacamos antes del verano porque pegaba mucho”. De hecho, convierten Parla en Honolulu . “No se entiende muy bien porque la gente no le ha hecho mucho caso justo a la palabra. Pero, sí nosotros vamos siempre con la bandera parleña ”.

La La Love You - 'Detrás del tontipop hay más chicha'

Hace más de 20 años tres colegas de instituto tenían un sueño, cantar. Ellos eran David Merino, Roberto Castrillo y Rafael Torres , en el instituto se sentaban juntos y hablaban de sus aspiraciones, se unieron y formaron un grupo. Años más tarde se unió Celia Becks y recorrieron cada recoveco de Japón cantando y haciendo disfrutar a los fans con sus canciones. A partir de ahí comenzaron a despegar y en 2007 formaron La La Love You . Ahora es su momento: “Han sido el premio MTV al mejor artista español, disco de oro, de platino, artista revelación en los Premios Odeón”. Ellos son La La Love You y son los artífices “El Fin del Mundo”.

La La Love You

Morgan

La banda conformada por Carolina de Juan, Paco López, Ekain elorza y David Schulthess comenzó su andadura en 2012 una carrera corta, pero, intensa. El grupo madrileño cuenta con una discografía musical compuesta por tres discos: North, Air, The River and the Stone.

Su último trabajo es el resultado de muchas conversaciones, horas de creación conjunta y del disfrute de hacer lo que más te gusta. Un proyecto que comenzó a nacer tras el confinamiento y que dio como resultado un conjunto de 10 canciones fruto de una convivencia, la banda al completo se fue de ‘retiro’ a la sierra de Madrid a componer, a soltar ideas y crear esta maravilla de disco. “Cogimos un sitio, quitamos el salón, montamos los instrumentos y ahí nos fuimos a convivir y a hacer las canciones. Y yo creo que efectivamente se escuchan en resultados. Un disco “lleno de complicidad” donde la clave del éxito reside en el tiempo.