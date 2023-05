RTVE Play estrena 'PornoXplotación, la serie documental de Mabel Lozano: mira el trailer

¿Crees que el porno no afecta tu vida? ¿Que no influye en la educación de nuestros hijos, de nuestras parejas...? ¿Qué no tiene nada que ver con el fenómeno de las manadas? PornoXplotación, la nueva serie documental de Mabel Lozano, responde a esta y otras tantas preguntas relacionadas con la industria del sexo. El porno deja víctimas y secuelas a ambos lados de la pantalla, los que aparecen y los que lo ven. El documental cuenta con testimonios, que en primera persona

cuentan sus duras experiencias. Además, expertos como Beatriz Ranea, doctora en Sociología, ayudan a contextualizarlas. Lo podrás ver en la plataforma RTVE Play a partir del jueves 8 de junio. No te pierdas el trailer, ya disponible.

Basada en el libro PornoXplotación de Mabel Lozano, directora, productora, guionista y ganadora del Goya al Mejor Cortometraje Documental en 2021, y Pablo J. Conellie (Alrevés, 2020), recoge años de investigación sobre la industria del sexo e incluye testimonios de mujeres captadas, consumidores adictos y adolescentes chantajeadas para mostrar un fenómeno que traspasa la frontera digital y tiene consecuencias en la vida real.

Tres capítulos en los que seremos testigos de la realidad de una industria que cada vez más jóvenes comienzan a consumir a una edad más temprana. En el primer episodio, conoceremos a algunos de ellos, que responderán a preguntas sobre su percepción sobre el porno y cómo afecta a sus relaciones. Según los padres, solo el 14% de los hijos consume porno. Sin embargo, el porcentaje real es casi el 90%.