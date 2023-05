Greta Garbo es el nuevo disco de Bunbury que sale a la venta el 26 de mayo. Es el nombre de un personaje que le fascina. Una gran actriz del cine mudo que hizo la transición al mundo sonoro. Al cumplir 37 años y en la cima de su carrera decidió no volver a actuar en público nunca más. Quizá un paralelismo con el que fuera líder de Héroes del Silencio: “Ganas de desaparecer, pero compensadas con las ganas de aparecer y volver a mostrar una creación que no me puedo guardar”.

Enrique Bunbury afirma que el artista crea mejor en tiempo de crisis. Y en esa etapa se encuentra tras recuperarse de un problema respiratorio que le ha apartado de los escenarios. Canciones escritas en un momento complicado. Algunas reflejan rabia por la situación y otras la esperanza hacia nuevas oportunidades.

Mucha esperanza en su momento más complicado Así es De vuelta a casa, una canción importante, significativa y eje centra que contiene lo que el artista quería contar con este álbum. Comienza de una manera tremendista y dramática contando un momento de su vida, pero termina de una manera optimista: “Con un futuro brillante por el que me tengo que poner las gafas de sol. Hay mucha esperanza en esta canción partiendo de un momento muy complicado”. No habrá giras, ni le veremos en un escenario. Hace un año tomo la decisión de no volver a hacerlo debido a un problema de salud. Una vez recuperado emocionalmente vuelve con un nuevo trabajo donde ha volcado todas sus emociones: “Siento que tengo muchas cosas que decir y me apetece romper ciertos tiempos que impone la industria discográfica al no tener que estar encadenado a las giras” Ha decidido vivir esta nueva etapa profesional como una oportunidad para asumir nuevos retos. Nos presenta su segundo poemario con el deseo de seguir escribiendo canciones y poemas. Es una nueva forma de comunicarse: “La poesía es el último reducto de libertad”. No se considera un rebelde, pero si le gusta salir de lo común y pensar de una manera diferente, aunque es consciente que como personaje público no puede estar siempre opinando: “Me cayo la mayor parte de las cosas que pienso”. Bunbury presenta su nuevo trabajo en La Matemática del Espejo Enrique Bunbury