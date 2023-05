Elvira Lindo ve al 'Late Xou amb Marc Giró' per presentar el darrer llibre que ha publicat, a principis del 2023, titulat 'En la boca del lobo'.

La novel·la de suspens manté l'estructura de conte clàssic i explica "Una cosa tremenda, però molt delicadament" ha observat Marc Giró. L'autora ha comentat que fer-ho així "és una decisió perquè, ara mateix, tot allò escabrós s'ha d'explicar amb molt de detall. Llavors, en una època d'exhibicionisme total, escullo el murmuri. És un risc, t'estàs arriscant a no interessar a un lector que està acostumat a molts estímuls, però m'agrada fer pensar al lector".

Elvira Lindo també ha dit que amb aquest llibre li ha passat una cosa que no li havia passat mai: "hi ha lectors tornen a llegir la novel·la, un cop acabada. Això és estranyíssim perquè tots tenim molt poc temps, però el final de la història descobreixes tot el que passa i necessites tornar al principi per comprendre algunes claus que probablement t'han passat desapercebudes".

La primera pel·lícula dirigida per Elvira Lindo L'escriptora, juntament amb Daniela Fejerman, ha dirigit la pel·lícula 'Alguien que cuide de mí'. El film, protagonitzat per Emma Suárez, Aura Garrido i Magüi Mira, està basat en un relat d'Elvira Lindo. La història gira al voltant del món de la interpretació, vist des de tres generacions diferents. Es tracten temes com la gelosia, la fama i l'amor mal entès. En el guió s'hi troben frases que porten el segell de Lindo, com per exemple, "Si vols fer alguna cosa per a mi, fes-me un cafè" o "els cambrers i els gossos, mai em fallen".

Estereotips i la raó Elvira Lindo i Antonio Muñoz Molina van a un entrenador personal i fan peses. Sobre això, l'escriptora ha dit que "Hi ha un estereotip de la persona que escriu que marca que hem de ser poc hedonistes i no, no és veritat. A mi m'agrada vestir bé, anar a restaurants i fer exercici físic". "Sempre tinc la raó" ha assegurat Lindo i ha afegit entre riures: "he nascut per manejar el món". La novel·lista ha explicat que per a ella "potser no, però per als altres sé perfectament què han de fer perquè siguin feliços".