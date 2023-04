Elvira Lindo ens presenta 'Alguien que cuide de mí'

Elvira Lindo ens presenta al Cafè d'idees la pel·lícula Alguien que cuide de mí. En una conversa amb Víctor Amela i Gemma Nierga, l'escriptora i periodista ens detalla com ha estat aquest debut dirigint un film. "Sempre m'he implicat molt més enllà del guió en totes les pel·lícules que he escrit. No estava als meus plans", revela. Lindo ens explica com va plantejar la pel·lícula i quin paper i juga al teatre, alhora que descarta continuar dirigint pel·lícules en el seu futur immediat. "Necessito vacances, carregar el meu interior. La mirada dels altres sobre tu tota l'estona és complicada", ha justificat. L'escriptora també ens presenta el llibre En la boca del lobo, una espècie d'homenatge als contes de por: "Vaig pensar fer un conte per a adults que s'assemblés una mica als contes clàssics"