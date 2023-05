'LateXou amb Marc Giró' és un late night clàssic, conduït pel carismàtic Marc Giró, que s'emet els diumenges a la nit a La 1, després de la 'Película de la semana'.

Aquest diumenge a 'LateXou amb Marc Giró' hi participaran l'escriptora Elvira Lindo, la presentadora Mari Pau Huguet, l'il·lustrador Nazario i el grup Gertrudis.

Marc Giró rebrà al 'LateXou amb Marc Giró' l'escriptora, guionista i directora de cinema Elvira Lindo, per parlar de la seva primera pel·lícula 'Alguien que cuide de mí'. També comptarà amb la presentadora amb més hores de televisió en directe a Espanya, la inigualable Mari Pau Huguet, per repassar la seva trajectòria professional i descobrir la seva passió per les extraescolars. I el darrer convidat serà Nazario, una icona del còmic underground i un referent en la defensa dels drets LGTBI. Un artista que està de celebració perquè un dels seus personatges més emblemàtics, Anarcoma, compleix 45 anys i ho commemora amb una exposició.

Per acabar, Gertrudis, una banda amb més de 23 anys de carrera musical, presentarà el seu darrer disc 'Abans que s'acabi el món' i interpretarà el tema '5 minutillos'.

Com sempre, Marc Giró estarà acompanyat de les Les Glòries Cabareteres i ambientat per la Giró's Boy Band, la banda musical del programa.