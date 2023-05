Suspense y acción se dan la mano en Black Beach, un thriller trepidante con Raúl Arévalo como protagonista. Interpreta a Carlos, un alto ejecutivo que está a punto de convertirse en socio de la empresa en la que trabaja. Sin embargo, acaba viéndose envuelto en la mediación de un secuestro que le obliga a viajar a África y reencontrarse con su pasado: él, que fue en su juventud al continente como cooperante, regresa ahora como un hombre poderoso. A ello se suma el hecho de que el supuesto secuestrador fue amigo suyo.

Esteban Crespo, nominado a los Oscar en 2014 por el cortometraje Aquel no era yo, se lanza al cine de acción con Black Beach, su segundo largo, reconocido con seis nominaciones a los Premios Goya. La película se ambienta en un lugar indeterminado de África, pero ¿dónde se rodó? ¿De dónde proviene su título? Te contamos estas y más curiosidades acerca de la película Black Beach, que puedes ver en RTVE Play hasta el 5 de junio de 2023.

Black Beach existe de verdad

La película debe su nombre a la cárcel de Black Beach, situada en Guinea Ecuatorial. El director Esteban Crespo vivió durante una época en África, donde trabajó como arquitecto y empezó a rodar sus primeros documentales, y, aunque nunca puso un pie dentro de la cárcel, sí la conoció "de oídas". "Amigos míos pasaron por ahí y salieron muy tocados", contó el cineasta a RTVE en el Festival de Málaga de 2020, poco antes del estreno de Black Beach.

Durante la película, sin embargo, no se habla de que la cárcel se encuentre en Guinea Ecuatorial. "No quisimos situarla en ningún país en concreto porque pensamos que no era ético, para que no se hicieran paralelismos. Está inspirada en Guinea, pero todo está inventado", explicó a El Periódico. De hecho, ni siquiera está rodada en este país.