10:20

Els candidats per Barcelona fan campanya al ritme de rumba catalana

La rumba és l'estil musical de la banda sonora que acompanya la majoria dels candidats a Barcelona. Ernest Maragall (ERC), Jaume Collboni (PSC), Xavier Trias (TriasxBCN), i Eva Parera (Valents) han presentat la seva pròpia rumba creada per les municipals. La cap de llista de BComú, Ada Colau, reaprofita la rumba 'Filla del Guinardó' de les municipals de fa quatre anys i la combina amb 'One more time', de Daft Punk. En canvi, els candidats de Cs, Anna Grau, i del PP, Daniel Sirera, són els que menys utilitzen la música com a reclam electoral.