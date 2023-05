Les paraules de Calviño centren un dels actes de campanya

Xavier Trias diu que les paraules de Nadia Calviño sobre que "el que ha de fer Puigdemont és venir a Espanya per ser jutjat", són "excuses". A més, critica el decreixement que predica Colau i insisteixen que en economia, amb el socialista Jaume Collboni s'entendrien.

Amb la ministra d'Economia donant-li suport, Collboni ha proposat convertir Barcelona en la capital del xip del sud d'Europa per generar, segons diu, 15.000 llocs de feina. Des del Cafè d'Idees, el popular Daniel Sirera estén la mà a Collboni. I ha anat a la Ciutat de Justícia per denunciar l'Ajuntament i la Generalitat per la "inacció" en els conflictes per les okupacions a la Bonanova.

"Aquesta guerra bruta de presentar denúncies falses sense fonament contra un altre candidat em sembla que és passar línia vermella", diu Ada Colau. I insta Sirera a demanar disculpes i rectificar. La de Valents, Eva Parera, retreu a Feijóo, l'endemà de la seva visita a Barcelona, que s'atribueixi el "vot útil" de la dreta.

Un altre dels temes que ha centrat els actes de campanya d'avui a Barcelona és el model de turisme a la ciutat. Ernest Maragall es compromet a tenir llesta l'ordenança municipal per regular els pisos turístics en els primers 100 dies de mandat. La CUP ha penjat una gran pancarta al port en contra dels creuers.