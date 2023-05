07:19

La campanya electoral arriba aquest divendres a l'equador. Els partits desgranen les seves propostes pel que fa als principals projectes urbanístics.

Daniel Sirera proposa cobrir tota la Gran Via. L'alcaldable popular ho ha dit en un acte de suport a desenes de veïns que han tallat aquesta via a l'altura de Selva de Mar on ha coincidit amb Valents, que els acusa de mentir.

La caravana d’ERC fa parada a VIC, amb Pere Aragonès al capdavant. Prèviament, Ernest Maragall, s’ha compromès a fer una ordenança per regular els pisos turístics.

Xavier Trias repte l’alcaldable socialista, Jaume Collboni, a què aclareixi si tornarà a governar Barcelona amb Ada Colau. L'alcaldessa de Barcelona i candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, ha proposat un telèfon d'atenció a les víctimes de bullying.

Ciutadans vol impulsar una oficina de drets civils que fomenti sobretot el bilingüisme. La CUP demana aturar les obres d'ampliació dels ports per evitar que arribin més creuers, i proposa crear una taxa sobre els creueristes.