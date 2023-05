9:45

Collboni: "Els regidors socialistes votaran el candidat socialista"

L'alcaldable per Barcelona pel PSC, Jaume Collboni, assegura que els seus regidors no investiran cap altre alcalde que no sigui ell i que passarà a l'oposició si no guanya el 28M: "Quan un no guanya les eleccions, ha d'anar a l'oposició. Jo no marxaré, no plegaré". Collboni defensa que ell no amaga les sigles del partit com diu "fa Xavier Trias": "Quan se'n vagi, deixarà el grup en mans de Junts. Mana Puigdemont i Borràs, i ho vol amagar".