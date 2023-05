07:47

L'habitatge continua centrant els missatges de les formacions de dretes. PSC, ERC i JUNTS insisteixen en la seva batalla pels pactes postelectorals.

Crida al vot útil del candidat socialista, Jaume Collboni, que carrega contra Xavier Trias per la confusió que provoca als seus votants. L’alcaldable de Junts troba vergonyós que un pacte entre partits desbanqui el guanyador i reclama a Maragall que aclareixi si estarà en una nova operació Valls.

La caravana d’ERC, amb Pere Aragonès i Laura Vilagrà, fa parada a Badalona enmig de les polèmiques paraules del candidat de Junts assegurant que abans farà alcalde a Albiol que a un republicà.

La proposta d’Ada Colau d’un servei d'òptica municipal per donar cobertura als més vulnerables mereix el qualificatiu “d’intervencionista” per part de Valents. Daniel Sirera, del PP, acusa Colau d'afavorir els ocupes i no les famílies amb menys recursos. Vox manté que Desocupa demostra les polítiques fallides estatals i locals. La CUP vol crear una banca pública municipal o metropolitana, que inverteixi sobretot en sectors industrials com les energies renovables.

Ara Pacte Local, la marca municipalista del PDCat, es presenta a Tarragona com a plataforma que no abandera l’independentisme. Pau Ricomà, d’ERC es compromet a canviar els noms dels carrers franquistes de la capital tarragonina si segueix com alcalde.