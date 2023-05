07:05

Xavier Trias incideix en la inseguretat de Barcelona i el PP, Cs i Vox insisteixen en el problema de les ocupacions a la ciutat.

El candidat de Junts per Catalunya a Barcelona, Xavier Trias, promet revertir la inseguretat a Barcelona i en recrimina la gestió a Collboni. L’alcaldable del PP per Barcelona, Daniel Sirera, acusa l'Ajuntament d'inacció policial davant la delinqüència i ho vincula al passat de l’equip de Colau. Vox proposa que els propietaris no paguin impostos ni IBI mentre tinguin la casa ocupada. Ciutadans presentarà una denúncia per la inacció de l’Ajuntament a l'hora de desallotjar els okupes de Bonanova.

L'alcaldable del PSC per Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat un projecte per cobrir la major part de la Ronda de Dalt i la Ronda Litoral. Esquerra Republicana proposa la construcció d'un tercer túnel de rodalies que connecti el Morrot amb l'estació de França. La candidata dels comuns a Barcelona, Ada Colau, planteja crear un servei d’òptica municipal gratuït per a persones vulnerables.