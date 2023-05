04:18

El candidat republicà a Barcelona, Ernest Maragall, alerta que si Trias i Collboni guanyen, el PP podria entrar per primera vegada al consistori

Els partits encaren aquest dijous el setè dia de campanya electoral. El candidat republicà a Barcelona, Ernest Maragall, no descarta aspirar a l'alcaldia si no guanya les eleccions i alerta que si Trias i Collboni guanyen, el Partit Popular podria entrar per primera vegada al consistori barceloní.

Jaume Collboni assegura que no serà soci minoritari ni buscarà ser alcalde, si no guanya les eleccions. Diu que anirà a l'oposició i acusa Trias -que ha avançat que si no és la força més votada deixarà el consistori- de fer turisme en campanya. D'altra banda, Collboni ha anunciat que mantindrà el bo cultural.

L'alcaldable de Junts per Barcelona, Xavier Trias, equipara Collboni amb Manuel Valls. Alerta que votar-lo és igual a votar Valls el 2019 perquè vol dir que continua Colau. Trias, d'altra banda, promet cobrir la ronda de Dalt, i apunta també a Collboni en aquesta qüestió.

Eva Parera, candidata de Valents a Barcelona, es compromet a eliminar la taxa de residus, que la qualifica d'il·legal. Diu que també acabarà amb el sistema de recollida d'escombraries porta a porta i que bonificarà els veïns que més reciclin.

Aquesta tarda, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompanyarà l'alcaldable a Barcelona, Daniel Sirera | Mar García | Laura Herrero | Àlex Cabrera